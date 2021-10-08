Казахстанские издатели впервые участвуют на международной выставке в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Одно из крупнейших казахстанских издательств «Алматыкiтап баспасы» впервые принимает участие в Бакинской международной книжной выставке-ярмарке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году мероприятие, которое проводится уже седьмой год подряд, приурочено к 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта, мыслителя Низами Гянджеви. Как было отмечено, в работе выставки впервые приняли участие казахстанские издатели. Казахстан представляет издательство «Алматыкiтап баспасы».

Издательство презентовало новинки книжной продукции, в том числе линейку учебников обновленного содержания образования, главным из которых является «Букварь». Учебно-методический комплекс «Букварь» вернулся в казахстанские школы 1 сентября текущего года, после пятилетнего отсутствия в школьной программе.

Как отметила коммерческий директор издательства Олеся Жир, особенностью учебного пособия является наличие в «Букваре» QR-кодов, благодаря которым содержание учебника «оживает».

«Наведя камеру смартфона на страницы «Букваря», имеющие QR-код, можно увидеть, как изображенные на картинках персонажи начинают говорить, двигаться, вызывая тем самым у первоклашек дополнительный интерес, стимулируя желание учиться», - отметила представитель издательства.

Помимо учебной литературы, издательство представило серию этнографических книг-альбомов «Мой Казахстан» - это выполненные на высоком полиграфическом уровне подарочные альбомы на казахском, русском и английском языках, с богатым иллюстративным материалом, рассказывающие о быте и культуре, традициях и обрядах, ювелирном искусстве, национальной одежде казахского народа и т.д.

Особое место в серии занимает альбом-энциклопедия «Великий Абай». Помимо общеизвестных фактов из жизни и творчества Абая, в книгу вошли и ранее нигде на упомянутые факты и воспоминания современников и близких великого поэта.

Отдельным ноухау издательства стала презентация первой отечественной платформы электронных учебников «TopIQ.kz». Каждый цифровой учебник, представленный на платформе «TopIQ.kz», обладает мультимедийным контентом, интерактивными заданиями, аудио- и видеоматериалом по темам учебника.

Отметим, с 6 по 10 октября в столице Азербайджана в городе Баку проходит 7-я Бакинская Международная книжная выставка «Baku International Book Fair 2021».

В выставке принимают участие 165 структур и организаций из 13 стран мира. В их числе издательства, полиграфии, книжные магазины, библиотеки и культурные центры из Азербайджана, Болгарии, Грузии, Франции, Индонезии, Ирана, Колумбии, Казахстана, Кыргызстана, Египта, Узбекистана, России и Турции.