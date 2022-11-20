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    Казахстанские избиратели начали голосовать в Лондоне

    20 Ноября 2022, 13:48

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 07:00 по местному времени в Лондоне в посольстве Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в торжественной обстановке открылся избирательный участок №244, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На данном участке могут проголосовать совершеннолетние казахстанцы, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Великобритании и Северной Ирландии, а также Ирландии и Исландии, имеющие действительные паспорта гражданина РК.

    Студентка второго курса Университета Вестминстера Алия Абдисалык оказалась в числе первых избирателей, посетивших избирательный участок в Лондоне.

    «Рано прийти на избирательный участок меня заставил патриотизм. Верю, что выбранный нами Президент изменит ситуацию в нашей стране в лучшую сторону», - сказала Алия Абдисалык.

    Избирательный участок №244 расположен по адресу: г.Лондон, улица Пэлл-Мэлл 125.

    Голосование будет проходить до 20:00 по местному времени (02:00 по Астане). После подсчета бюллетеней необходимые документы с результатами голосования будут направлены авиапочтой в Центральную избирательную комиссию.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    МИД РК Великобритания Президентские выборы - 2022
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