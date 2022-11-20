Казахстанские избиратели начали голосовать в Лондоне

20 Ноября 2022, 13:48

20 Ноября 2022, 13:48

Казахстанские избиратели начали голосовать в Лондоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 07:00 по местному времени в Лондоне в посольстве Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в торжественной обстановке открылся избирательный участок №244, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На данном участке могут проголосовать совершеннолетние казахстанцы, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Великобритании и Северной Ирландии, а также Ирландии и Исландии, имеющие действительные паспорта гражданина РК.

Студентка второго курса Университета Вестминстера Алия Абдисалык оказалась в числе первых избирателей, посетивших избирательный участок в Лондоне.

«Рано прийти на избирательный участок меня заставил патриотизм. Верю, что выбранный нами Президент изменит ситуацию в нашей стране в лучшую сторону», - сказала Алия Абдисалык.

Избирательный участок №244 расположен по адресу: г.Лондон, улица Пэлл-Мэлл 125.

Голосование будет проходить до 20:00 по местному времени (02:00 по Астане). После подсчета бюллетеней необходимые документы с результатами голосования будут направлены авиапочтой в Центральную избирательную комиссию.