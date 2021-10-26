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    Казахстанские IT-стартапы смогут выиграть $10 000 на Astana Hub Battle

    26 Октября 2021, 10:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 28 по 29 октября в рамках международного форума Digital Bridge-2021 пройдет уже ставшее традиционным соревнование между лучшими технологическими стартапами страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Astana Hub.

    В этом году призовой фонд Astana Hub Battle составляет $10 000 за 1 место, $5 000 - за второе место и $3 000 - за третье место.

    Главный критерий для участия: наличие масштабируемого проекта на стадии MVP или MVO, наличие не менее двух ключевых участников команды с опытом работы на рынке не более двух лет.

    Как будет проходить Astana Hub Battle-2021?

    - 100 наиболее конкурентных проектов, подавших заявки на сайте, пройдут в полуфинал и выступят с минутной презентацией перед экспертами на арене Digital Bridge 28 октября.

    - По решению жюри, 10 лучших проектов выступят на главной сцене digitalbridge.kz c 3-минутной презентацией 29 октября.

    - По итогам двух этапов отбора будут определены победители баттла.

    По словам генерального директора технопарка Astana Hub Магжана Мадиева , мероприятие призвано, в первую очередь, выявить таланты в стартап-экосистеме Казахстана и оказать поддержку для выхода проектов на новый уровень развития.

    «Из года в год организовывая состязание между стартапами, мы преследуем несколько целей: поиск новых участников экосистемы, популяризация отечественной стартап-культуры и развитие технологического предпринимательства в стране», - отмечает Магжан Мадиев.

    Победителями конкурса прошлых лет были такие стартапы, как KidSecurity, Abscrypt, Antidolg, Smart Gas, WebTotem и Kompra, которые сегодня успешно развиваются на отечественном IT-рынке и уже экспортируют свои продукты за рубеж.

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    Астана Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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