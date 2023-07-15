Казахстанские инженеры создали гоночный электромобиль и получили награду в Индонезии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская студенческая команда инженеров-автомобилестроителей получила престижную награду в Индонезии за создание модульного разбираемого болида на электрической батарее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

«SU Racing Team» получила признание международного первенства студенческих инженерных команд Shell Eco Marathon Asia-Pacific and the Middle East 2023. К участию в гонках самых энергоэффективных автомобилей допускаются только те машины, которые спроектированы, изготовлены и управляются студентами вузов.

В соревновании принимали участие более 80 вузовских команд из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Казахстанские студенты собрали модульный разбираемый болид на электрической батарее, который проехал 261,1 км на 1 кВт/ч энергии.

Казахстанцы также помогли командам из Китая, Филиппин, Индонезии в установке и настройке механизма торможения и при прохождении технической инспекции. За это их номинировали на награду Spirit of Shell Eco-marathon Award Winner – это награда за взаимную помощь и поддержку друг друга в соревнованиях. Благодаря студентам из Казахстана команды из вышеперечисленных стран прошли техническую инспекцию, смогли продолжить участие в соревнованиях и выйти на гоночный трек.

«Последние три дня были полны переживаний и надежд, приехали реально сильные команды со всего мира и с «космическими» бюджетами на разработку, покупку и использование технологий. Я очень рад, что нам удалось собрать надежную машину и что среди многочисленных участников судьи заметили нашу команду», – сказал капитан казахстанской команды Алибек Ибраим.