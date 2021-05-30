Казахстанские инвесторы примут участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Международный экономический форум в городе на Неве обещает большие возможности не только в расширении рынка сбыта казахстанской продукции, но и выгодного вложения инвестиций в российские проекты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

2-5 июня в России пройдет XXIV Петербургский международный экономический форум, где инвесторы из десятков стран мира обсудят вопросы глобальной экономики, социальные проблемы и развитие технологий.

Напомним, к участию в дискуссиях на площадках именно этого престижного форума казахстанских и других предпринимателей в апреле 2021 года пригласил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович. На заседании консультативного комитета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС, прошедшем в штаб-квартире ЕЭК в Москве, он предложил бизнесменам стран ЕАЭС войти в прения, которые будут организованы Комиссией в рамках Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Он проходит с 1997 года, причём с 2006 года - под патронатом и при участии Президента России. По словам самих организаторов, форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В том, что Петербургский международный экономический форум окажет позитивное влияние на развитие международного политического, экономического и научного сотрудничества, а также на развитие экономик стран-участниц, у аналитиков уже сомнений нет. Накануне стало известно, что на пленарном заседании форума очно примет участие Президент России. А приглашенные иностранные лидеры: эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц - будут участвовать в заседании в режиме видео-конференц-связи.

Касательно науки и экономической сферы достаточно упомянуть, например, то, что в рамках деловой программы форума «Лекарственная безопасность», который состоится в стартовый день ПМЭФ, эксперты обсудят стратегии развития фармацевтической отрасли как залога обеспечения лекарственной безопасности.

Для павлодарского бизнеса Санкт-Петербург это ещё и рынок. Осенью 2020 года в Нур-Султане прошла сельскохозяйственная ярмарка Павлодарской области. Тогда руководитель отдела управления сельского хозяйства Павлодарской области Толеген Кошербаев привёл такой пример: «Производители макаронных изделий в пять раз покрывают потребность области, производители круп - в шесть раз. Компания «Кэмми», которая выпускает макаронную продукцию, поставляет свой продукт, начиная от Сахалина до Санкт-Петербурга». Так что продукцию производителей из Павлодарского Прииртышья в городе на Неве, как и, разумеется, в массе других городов и регионов России, знают, и возможностей для развития взаимного товарооборота существует очень много».

Вместе с тем, форум в Санкт-Петербурге – это оптимальная международная площадка для презентации конкретных инвестиционных возможностей и заключения договоров.

Например, в 2019 году в работе такого форума приняли участие более 19 000 человек из 145 стран мира. Впервые участвовали Андорра, Антигуа и Барбуда, Кот-д’Ивуар, Лесото, Непал, Нигер, Сан-Марино, Сомали, Эсватини.

В Санкт-Петербург тогда прибыли государственные и политические деятели из 110 стран мира, представители бизнес-сообществ из более 3500 российских и иностранных компаний, руководители более 570 иностранных и 1800 российских компаний. В тот год на площадках форума состоялось больше 230 деловых мероприятий, и было подписано 745 инвестиционных соглашений на три триллиона 271 миллиард рублей.

В оргкомитете уверены, что ПМЭФ окажет позитивное влияние на расширение сотрудничества между странами в условиях восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19. Сам форум будет организован при строгом соблюдении мер безопасности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, которые тщательным образом проработаны организационным комитетом с учетом требований ВОЗ.

«В рамках Форума будут созданы все условия для продуктивной работы, установления и развития деловых контактов, возможности принять участие в насыщенной культурной и спортивной программах», - утверждают в оргкомитете.

Недавно о казахстанской стратегии в борьбе с коронавирусом рассказал помощник Президента Республики Казахстан, председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин в ходе встречи в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай» в Казани. Известность среди международного экспертного сообщества получили региональные конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» – Азиатский, Ближневосточный, Российско-китайский и Евро-атлантический диалоги. Сессии Клуба проводятся в рамках Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума во Владивостоке. Поэтому на площадках ПМЭФ будет возможность улучшить взаимодействие Казахстана, России и других стран в условиях восстановления экономики после пандемии КВИ.

Фото: photo.roscongress.org



