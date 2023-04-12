Казахстанские и узбекские эксперты обсудили конституционный референдум в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстанские эксперты приняли участие в работе международного круглого стола, посвященного предстоящему конституционному референдуму в Республике Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Старший научный сотрудник Института государства и права АН Узбекистана, д.ю.н. Равшан Хакимов в своем докладе отметил, что нынешний вариант Конституции вобрал в себя настоящие и будущие приоритеты в развитии и становлении Нового Узбекистана.

«В создании новой редакции основного закона принимали участие представители различных сфер: юристы, политологи, экономисты, представители государственных и негосударственных организаций, СМИ, институтов гражданского общества. Был учтен международный опыт других стран. Это важное мероприятие в прошлом году прошло в Казахстане и сейчас аналогичный этап преобразований проходит в Узбекистане», - сказал Равшан Хакимов.

Спикер сообщил, что в ходе подготовки и обсуждения конституционной реформы от жителей страны поступило 222 375 предложений и инициатив. В результате количество статей в новой Конституции увеличилось с нынешних 128 до 155, норм – с 275 до 434. Много статей и дополнений внесено во 2 раздел, касающийся прав и свобод человека, из которых 15 представлены в совершенно новом виде.

«Это говорит о том, что граждане не безучастны, они активны, они заинтересованы в будущем своей страны. В новой законе конституционно закреплено естественное право человека на неприкосновенность жизни. В 106 странах запрещены смертные казни. Только гуманные и сильные государства могут позволить себя закрепить такое положение. Изменения подобного плана имеют важное значение не только для народа Узбекистана, но и населения государств, которые живут рядом», - подчеркнул Равшан Хакимов.

Казахстанский эксперт, директор Международного института интеграции социально-гуманитарных исследований «Интеллект Орда», д.и.н. Саттар Мажитов отметил, что для всего региона Центральной Азии очень важны конституционные преобразования, происходящие в Узбекистане.

«В Центральной Азии обращает внимание такая новация, как социальная направленность реформ, которые проводятся в наших странах. В Казахстане реализуется концепция построения Нового Справедливого Казахстана. Много моментов связывают наши государства и народы. В новой редакции основного закона Узбекистана уже с преамбулы обращает на себя внимание именно социальная направленность преобразований. Во главу угла ставится человек, меняя принцип «государство – общество – человек» на «человек – общество – государство». Второе – это стремление к укреплению и развитию дружественных отношений Узбекистана с мировым сообществом, где особо подчеркнуто сотрудничество с соседними государствами на основе взаимной поддержки, мира и согласия», - резюмировал Саттар Мажитов.

Ранее сообщалось, что в мае 2022 года ведущие политические партии Узбекистана запустили процесс совершенствования Конституции страны. После завершения общественных обсуждений в марте текущего года парламент Узбекистана назначил референдум на 30 апреля.



