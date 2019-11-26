Казахстанские и турецкие специалисты спутниковой связи делятся опытом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках международного форума «Дни космоса в Казахстане» большая делегация турецко-аргентинской компании GSatcom посетила объекты АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС), который является Национальным оператором космической связи Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Gsatcom Space Technologies принадлежит турецкой Turkish Aerospace Industries и аргентинской INVAP.

Как сообщалось ранее, Казахстан и Турция намерены укреплять сотрудничество в космической сфере.

Гостям во главе с генеральным директором Gsatcom Луисом Дженовезе рассказали об инфраструктуре и технических возможностях Центра космической связи (ЦКС) «Акколь» в Акмолинской области, а также о работе резервного наземного комплекса управления космическими аппаратами «Коктерек», расположенном в Алматинском регионе.

Во время рабочей встречи специалисты сторон обсудили возможные направления сотрудничества в области спутниковых телекоммуникаций.

Член правления Gsatcom, вице-президент Turkish Aerospace Industries Селман Наз от имени делегации выразил благодарность казахстанским коллегам, сделав запись в книге почетных гостей АО «РЦКС».

С ответным рабочим визитом делегация АО «РЦКС» посетила объекты компании Turkish Aerospace.

Как рассказал нашему агентству руководитель делегации, заместитель председателя Правления АО «РЦКС» по вопросам эксплуатации космической спутниковой системы Шокан Свогузов, знакомство с работой ведущей аэрокосмической компании Турции оставила большие впечатления.

Turkish Aerospace, созданная в 1984 году и насчитывающая сегодня свыше 9 тысяч сотрудников, занимается производством самолетов, вертолетов, БПЛА, космических систем, аэроструктур. Турецкая аэрокосмическая компания участвовала в создании спутников серии Gokturk и Turksat. При этом разрабатываемый сейчас космический аппарат Turksat -6A заявлен страной как полностью производимый на территории страны.

АО «Республиканский центр космической связи» Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в этом году отметило 15-летие своего образования. Предприятие создало и успешно ведет эксплуатацию казахстанской космической спутниковой системы связи и вещания «Kazsat» в составе двух космических аппаратов и двух наземных комплексов управления.

Казахстанская делегация посетила сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов, конструкторское бюро космической техники, посмотрела линейку продуктов компании Turkish Aerospace.

Казахстанские и турецкие специалисты космической связи обсудили детали сотрудничества по перспективным космическим проектам АО «РЦКС».

Высокая технологичность предприятия, масштабы производства, профессионализм специалистов, социальная защита сотрудников и главный принцип турецкой компании по обеспечению национального содержания аэрокосмической промышленности могут быть для нас хорошим опытом для предстоящего сотрудничества», - сказал Ш. Свогузов.