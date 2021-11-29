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    Казахстанские и турецкие эксперты обсудили онлайн вопросы цивилизации и религии

    29 Ноября 2021, 21:50

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – 29 ноября в формате видеоконференции ZOOM прошел круглый стол на тему: «Мир цивилизаций и роль религий». Встреча была организована Посольством Республики Казахстан в Турецкой Республике и НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С докладами на конференции выступили Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, руководитель Института анализа религиозной ситуации и религиоведения «Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» Ержан Байбол, председатель ассоциации дружбы «Турция-Казахстан» Джесурхан Таш, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави Досай Кенжетай, региональный проповедник Управления по делам религий Турции Салим Нурсачан, ведущий научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Мадина Бектенова и советник по религиозным вопросам посольства Турции в Казахстане Нешет Бодур.

    Эксперты обсудили проблемы развития человеческой цивилизации и религий мира, вопросы вероисповедания, отчуждения культур и обществ друг от друга.

    Председатель ассоциации дружбы «Турция-Казахстан» Джесурхан Таш отметил, что в такой стране, как Казахстан, живут около 140 различных этнических и 17 конфессиональных групп. Религиозная терпимость и взаимопонимание в стране имеют высокое значение. Подобная толерантность в религии является гарантом мира, благополучия и стабильности экономического развития.

    Обсуждаемые вопросы вызвали заметный интерес участников круглого стола. Всего в мероприятии приняли участие около 40 человек. Состоявшийся круглый стол за счет полиэкрана ZOOM позволил стереть границы между странами, дал возможность легко модерировать дискуссию и вести конструктивный диалог.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Религия Турция Общество
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