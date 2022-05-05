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    Казахстанские и израильские ученые объединят усилия против COVID-19

    5 Мая 2022, 16:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возможности реализации совместных научно-исследовательских работ в области реабилитации пациентов с постковидным синдромом были обсуждены в ходе поездки казахстанской делегации в Израиль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    По данным Министерства здравоохранения РК, по состоянию на 5 мая лечение от КВИ продолжают получать более полутора тысяч казахстанцев. Всего же с марта 2020 года COVID-19 уже более 1,3 млн человек.

    «Совместное изучение влияния перенесенного COVID-19 на течение иных инфекционных и неинфекционных заболеваний стало одной из обсуждаемых нами тем», - сообщил председатель правления- ректор НАО «Медицинский университет Астана» Камалжан Надыров. Основная цель поездки - ознакомление с работой ведущих университетов Израиля – Тель-Авивского, Иерусалимского и проработка вопроса о стратегическом партнёрстве.

    «Эти вузы входят в ТОП лучших университетов мира - Тель-Авивский входит в ТОП-300 QS World University Ranking и ТОП-300 Times Higher Education World University Ranking, а Иерусалимский - входит в ТОП-200 QS World University Ranking и ТОП-350 Times Higher Education World University Ranking . Проработка вопроса создания совместных образовательных программ на базе Медицинского университета Астана, в том числе двухдипломных и MBA, позволит вывести подготовку врачей и медицинских сестер на более качественный уровень», - подчеркнул ректор.

    В рамках встречи с директором департамента международного сотрудничества Министерства здравоохранения Израиля Ашером Сальмоном были обсуждены вопросы признания диплома Медицинского университета Астана Министерством здравоохранения Израиля.

    В ходе поездки также обсуждены вопросы организации программ академической мобильности, то есть стажировки студентов и преподавателей университета в израильских клиниках, а также приглашения преподавателей израильских университетов в качестве визитинг-профессоров.

    С Иерусалимским университетом, у истоков создания которого стоял Альберт Эйнштейн, были обсуждены вопросы запуска совместных программ подготовки докторов PhD и постдокторантуры.

    Был также изучен опыт работы университетских больниц, включая медицинский центр «Ассута», медицинский центр «Шиба», больницу Хадасса, которые являются всемирно признанными клиническими и научными центрами.

    По вопросам создания и развития инфраструктуры университетской больницы, подготовки квалифицированных кадров и проведения совместных клинических исследований, а также внедрения передовых медицинских технологий с Медицинским центром «Шиба» был подписан меморандум о сотрудничестве.

    С руководством больницы Хадасса, имеющей опыт создания своих филиалов в других странах (например, филиала в Сколково, Россия) была обсуждена возможность открытия филиала клиники в городе Нур-Султане.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Наука Здравоохранение
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