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    Казахстанские и итальянские военные альпинисты готовятся к покорению пика Маншук Маметовой

    28 Октября 2022, 21:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Восхождение на четырехтысячник (4194 м) по маршруту урочище «Туйык-Су – плато Мынжылкы – ледник Маншук Маметовой» запланировано в рамках обмена опытом с альпинистами вооруженных сил Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минобороны РК.

    По информации оборонного ведомства РК, сборы проводятся в Центре горной подготовки с участием казахстанских военнослужащих Сил специальных операций и итальянских инструкторов, имеющих опыт практических действий в горах.

    Мероприятие направлено на повышение уровня горной подготовки и физической выносливости военнослужащих при выполнении боевых задач по предназначению. На занятиях особое внимание уделяется мерам безопасности при передвижении подразделений в горах.

    «Участникам сборов, которые завершатся 29 октября, будут выданы сертификаты. это не первый опыт казахстанско-итальянского военного сотрудничества. В июле 2013 года подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил нашей страны приняли участие в учении горных подразделений «Фальзарего» в итальянских Альпах», - отметили в ведомстве.

    Фото: пресс-служба МО РК

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Италия Сотрудничество Минобороны РК Вооруженные силы
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