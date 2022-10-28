Казахстанские и итальянские военные альпинисты готовятся к покорению пика Маншук Маметовой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Восхождение на четырехтысячник (4194 м) по маршруту урочище «Туйык-Су – плато Мынжылкы – ледник Маншук Маметовой» запланировано в рамках обмена опытом с альпинистами вооруженных сил Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минобороны РК.

По информации оборонного ведомства РК, сборы проводятся в Центре горной подготовки с участием казахстанских военнослужащих Сил специальных операций и итальянских инструкторов, имеющих опыт практических действий в горах.

Мероприятие направлено на повышение уровня горной подготовки и физической выносливости военнослужащих при выполнении боевых задач по предназначению. На занятиях особое внимание уделяется мерам безопасности при передвижении подразделений в горах.

«Участникам сборов, которые завершатся 29 октября, будут выданы сертификаты. это не первый опыт казахстанско-итальянского военного сотрудничества. В июле 2013 года подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил нашей страны приняли участие в учении горных подразделений «Фальзарего» в итальянских Альпах», - отметили в ведомстве.

















Фото: пресс-служба МО РК