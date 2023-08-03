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    Казахстанские и афганские предприниматели заключили контракты на 190 млн долларов

    3 Августа 2023, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские и афганские предприниматели заключили контракты на 190 млн долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На казахстанско-афганском деловом форуме в Астане подписаны экспортные контракты на общую сумму 190,8 млн долларов.

    Всего заключено 15 договоров на поставку сельхозпродукции, муки и растительного масла, а также меморандум о сотрудничестве между Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур (Казахстан) и Балхским союзом дилеров масла (Афганистан).

    Как отметили в Министерстве иностранных дел Казахстана, Афганистан входит в пятерку крупнейших импортеров казахстанского растительного масла, что подтверждают достигнутые на площадке форума договоренности. Из всего количества подписанных контрактов 9 приходится на поставку масла.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Экономика Афганистан Минторговли
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