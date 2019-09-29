Казахстанские художники представили свои работы в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские художники приняли участие на одной из крупнейших в мире арт-площадок - 8-й Пекинской международной художественной биеннале, завершившейся на этой неделе в китайской столице, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В их числе – известный казахстанский живописец Аранша Шаржанов с картиной «Spring». Также представили свои работы на суд китайских и зарубежных ценителей искусства молодые художники-казахстанцы: Татибаева Гулмарал («Aigolek»), Жәнібек Сәулет («Traffic Regulations») и Асемқұл Бейбіт («Graphic Brothers»).

В этом году биеннале прошла под девизом «Многоцветный мир и совместное будущее». На выставке продемонстрированы 640 произведений 595 художников из 113 стран. Впервые организована отдельная экспозиция работ мастеров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, на которой была представлена картина А. Шаржанова «Spring».

По словам организаторов биеннале, главными темами внимания художников стали природа, жизнь и общая судьба человечества.

Выставка проходила в Национальном художественном музее Китая (галерее «Мэйшугуань»).