Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Казахстанские художники представили свои работы в Пекине

    29 Сентября 2019, 12:02

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские художники приняли участие на одной из крупнейших в мире арт-площадок - 8-й Пекинской международной художественной биеннале, завершившейся на этой неделе в китайской столице, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В их числе – известный казахстанский живописец Аранша Шаржанов с картиной «Spring». Также представили свои работы на суд китайских и зарубежных ценителей искусства молодые художники-казахстанцы: Татибаева Гулмарал («Aigolek»), Жәнібек Сәулет («Traffic Regulations») и Асемқұл Бейбіт («Graphic Brothers»).

    В этом году биеннале прошла под девизом «Многоцветный мир и совместное будущее». На выставке продемонстрированы 640 произведений 595 художников из 113 стран. Впервые организована отдельная экспозиция работ мастеров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, на которой была представлена картина А. Шаржанова «Spring».

    По словам организаторов биеннале, главными темами внимания художников стали природа, жизнь и общая судьба человечества.

    Выставка проходила в Национальном художественном музее Китая (галерее «Мэйшугуань»).

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Культура Китай Рухани жаңғыру Современная культура
    Новости по теме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы