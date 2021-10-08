Казахстанские хоккеистки стартовали с разгромной победы в квалификации к Олимпиаде-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по хоккею выиграла первый матч предолимпийского турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Наши спортсменки сыграли против Тайбэя. Встреча завершилась победой казахстанок со счетом 7:1.

Во второй игре Казахстану будет противостоять Испания.

Отметим, что на кону турнира стоит путевка в финальный раунд олимпийской квалификации.