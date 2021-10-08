06:30, 08 Октябрь 2021 | GMT +6
Казахстанские хоккеистки стартовали с разгромной победы в квалификации к Олимпиаде-2022
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по хоккею выиграла первый матч предолимпийского турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Наши спортсменки сыграли против Тайбэя. Встреча завершилась победой казахстанок со счетом 7:1.
Во второй игре Казахстану будет противостоять Испания.
Отметим, что на кону турнира стоит путевка в финальный раунд олимпийской квалификации.