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    Казахстанские госслужащие потратили в казино 507 млн тенге – прокуратура

    20 Октября 2022, 18:30

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Алматинской области провела проверку и выявила, что 305 казахстанских чиновников потратили в казино 507 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе прокуратуры Алматинской области подтвердили информацию, которая распространяется в соцсетях.

    «Да, мы подтверждаем, что это наш документ. Мы провели проверку и по итогам направили письмо компетентным органам для принятия соответствующих мер в отношении своих сотрудников», - сообщили в прокуратуре.

    В документе сообщается, что прокуратурой Алматинской области в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установлены 305 госслужащих из разных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы. На азартные игры они потратили 507 млн тенге.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Борьба с преступностью Госслужба
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