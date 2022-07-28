Казахстанские города должны быть красивыми и комфортными - глава Союза градостроителей РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские города должны быть красивыми и комфортными. Такое мнение высказала президент Союза градостроителей РК Любовь Нысанбаева в ходе заседания Экспертного клуба на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам сегодня нужно задумываться о том, как мы в дальнейшем должны выстроить эту базу, которая бы удовлетворяла потребителей: а это города, их население. То есть, мы занимаемся такой работой, которая нужна, как и хлеб. Мы должны предоставить такой продукт, который будет удобным и комфортным для населения. В этой связи, мы и должны были обратиться и к Правительству, и к сообществу, чтобы мы могли, на сегодня, определиться, и сделать, то, что необходимо», – сказала Л.Нысанбаева.

По ее словам, актуальным является вопрос правильного использования территории городов. В Казахстане значительные объемы строительства, и вопросы использования территории очень важны для того, чтобы города в будущем были удобными, красивыми и комфортными для населения.

В ходе заседания выступил президент Союза архитекторов Казахстана Серик Султангали, который напомнил, что Союз обратился с письмом к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. В письме отмечено, что при застройке, например, Алматы не учитывались вопросы сейсмики, и это беспокоит не только специалистов, но и жителей города. Также, в связи с так называемой, «уплотняющей застройкой» оказались снесены многие скверы. При этом основной проблемой С.Султангали назвал отсутствие градостроительных советов при руководителях городов и регионов.

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