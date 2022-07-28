Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Казахстанские города должны быть красивыми и комфортными - глава Союза градостроителей РК

    28 Июля 2022, 16:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские города должны быть красивыми и комфортными. Такое мнение высказала президент Союза градостроителей РК Любовь Нысанбаева в ходе заседания Экспертного клуба на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нам сегодня нужно задумываться о том, как мы в дальнейшем должны выстроить эту базу, которая бы удовлетворяла потребителей: а это города, их население. То есть, мы занимаемся такой работой, которая нужна, как и хлеб. Мы должны предоставить такой продукт, который будет удобным и комфортным для населения. В этой связи, мы и должны были обратиться и к Правительству, и к сообществу, чтобы мы могли, на сегодня, определиться, и сделать, то, что необходимо», – сказала Л.Нысанбаева.

    По ее словам, актуальным является вопрос правильного использования территории городов. В Казахстане значительные объемы строительства, и вопросы использования территории очень важны для того, чтобы города в будущем были удобными, красивыми и комфортными для населения.

    В ходе заседания выступил президент Союза архитекторов Казахстана Серик Султангали, который напомнил, что Союз обратился с письмом к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. В письме отмечено, что при застройке, например, Алматы не учитывались вопросы сейсмики, и это беспокоит не только специалистов, но и жителей города. Также, в связи с так называемой, «уплотняющей застройкой» оказались снесены многие скверы. При этом основной проблемой С.Султангали назвал отсутствие градостроительных советов при руководителях городов и регионов.

    Кадр из видео/ortcom.kz

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Строительство
    Новости по теме
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной