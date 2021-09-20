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    Казахстанские гонщики стартовали на ЧМ по велоспорту на шоссе

    20 Сентября 2021, 13:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Бельгии дан старт чемпионату мира по велоспорту на шоссе. В рамках мирового турнира состоялись первые соревнования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Так, медали были разыграны в мужской индивидуальной гонке с раздельным стартом. Участникам предстояло преодолеть 43,3 километра. И быстрее всех с задачей справился итальянец Филиппо Ганна. Второе место заял Ваут ван Арт (Бельгия). Замкнул тройку лучших Ремко Эвенепул (Бельгия).

    Казахстанцы Дмитрий Груздев и Даниил Фоминых стали 31-м и 36-м соответственно.

    Добавим, что на групповую гонку заявлены Фоминых, Груздев, Евгений Гидич и Юрий Натаров.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бельгия
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