Казахстанские гимнасты выиграли четыре медали на Играх исламской солидарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по спортивной гимнастике завоевала четыре медали на Играх исламской солидарности в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В командных соревнованиях наши спортсмены заняли третье место. Еще три серебряные награды приходятся на индивидуальные.

Вторыми стали Милад Карими (упражнения на перекладине), Нариман Курбанов (упражнения на коне) и Дмитрий Патанин (вольные упражнения).

Ранее казахстанская легкоатлетка Кристина Овчинникова выиграла медаль на V Играх исламской солидарности, а казахстанский легкоатлет Михаил Литвин стал обладателем золотой медали игр. Также отметились наградами на играх борцы-вольники, ставшие бронзовыми призерами.





Фото: olympic.kz







