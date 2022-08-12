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    • Казахстанские гимнасты выиграли четыре медали на Играх исламской солидарности

    12 Августа 2022 11:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по спортивной гимнастике завоевала четыре медали на Играх исламской солидарности в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    В командных соревнованиях наши спортсмены заняли третье место. Еще три серебряные награды приходятся на индивидуальные.

    Вторыми стали Милад Карими (упражнения на перекладине), Нариман Курбанов (упражнения на коне) и Дмитрий Патанин (вольные упражнения).

    Ранее казахстанская легкоатлетка Кристина Овчинникова выиграла медаль на V Играх исламской солидарности, а казахстанский легкоатлет Михаил Литвин стал обладателем золотой медали игр. Также отметились наградами на играх борцы-вольники, ставшие бронзовыми призерами.


    Фото: olympic.kz



    #Спорт
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