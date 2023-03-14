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    Казахстанские гимнастки завоевали четыре медали на турнире в Греции

    14 Марта 2023, 21:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Греции Афинах завершился VIII международный турнир по художественной гимнастике «Кубок Афродиты», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В этом соревновании в одиночном разряде награды завоевали 3 спортсмена национальной сборной – гимнастки специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 г. Астана. В частности, столичная гимнастка Эрика Жайлауова стала бронзовым призером, а Дарья Кошербаева завершила выступлением на четвертом месте.


    Также призовые места заняли столичные спортсменки, выступавшие среди молодежи. Это Айым Мейржанова и Акмарал Ерекешева. Обе показали свое мастерство в упражнениях с лентой. Айым стала бронзовым призером, набрав 25.850 баллов, а Акмарал в финале завоевала серебряную медаль.

    В групповом соревновании среди юниоров команда «Фурор» из Астаны завоевала бронзовую медаль в финале с 5 прыжками.








    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Гимнастика
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