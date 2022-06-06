Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанские гимнастки стали шестыми в выступлении с обручами на чемпионате Азии

    6 Июня 2022, 09:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следующим стартом для казахстанских гимнасток станет чемпионат Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.

    Эльжана Таниева в финале упражнений с обручем стала восьмой и показала пятый результат в выступлении с лентой.

    Также впервые в истории в финале Кубка мира выступила наша команда в групповых упражнениях. Казахстанские спортсменки стали шестыми в выступлении с обручами, а также расположились на восьмой строчке в упражнениях мячи+ленты.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Италия Гимнастика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге