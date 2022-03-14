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    Казахстанские гандболистки обыграли сборную Узбекистана на чемпионате Азии

    14 Марта 2022, 23:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Юниорская сборная Казахстана по гандболу сыграла четвертый матч на чемпионате Азии проходящий в Алматы, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на Sports.kz.

    Об этом сообщается на официальном сайте азиатской федерации гандбола.

    В четвертой встрече спортсменки из Казахстана встретились с оппонентками из Узбекистана и одержали победу со счетом 29:22, после первого тайма ведя со счетом 16:9.

    В еще одном сегодняшнем матче индийские гандболистки разгромили сборную Таиланда со счетом 41:18.

    Стоит отметить, что казахстанки с шестью очками находятся на третьей строчке вслед за сборными Индии и Ирана, уступая только по разнице мячей.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Спорт Узбекистан
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