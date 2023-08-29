Казахстанские футболисты сыграют в товарищеском матче между легендами «Барселоны» и звездами Азии в Бишкеке

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – 30 августа в Бишкеке на главной спортивной арене имени Долона Омурзакова в 20:00 состоится товарищеский матч между легендарными экс-футболистами клуба «Барселона» и именитыми футбольными ветеранами стран Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Команда «Легенды Барселоны» представлена известными звездами футбола, обладателями различных престижных титулов - Роналдиньо, Ривалдо, Карлес Пуйоль, Жулиано Белетти, Эдгар Давидс, Франческо Коко, Людовик Жюли, Рональд де Бур, Хавьер Савиола, Альберт Хоркера и другие.
За сборную «Легенды Азии» сыграют казахстанский центральный защитник Самат Смаков, казахстанский полузащитник Андрей Карпович, китайский защитник Фань Чжии, кыргызский защитник Руслан Сыдыков, туркменский футболист Амандурды Аннадурдыев, японский полузащитник Хидэтоси Наката, таджикский и российский полузащитник Мухсин Мухамадиев, российский полузащитник Андрей Канчельскис, узбекский полузащитник Мирджалол Касымов, кыргызский нападающий Хуршит Лутфуллаев.
По информации руководителя службы информационной политики АП КР Дайырбека Орунбекова, в матче за сборную Азии планируется участие Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
Предстоящая игра приурочена к открытию первой в Центральной Азии Академии футбольного клуба «Барселоны» в городе Джалал-Абад. Проект, рассчитанный на несколько лет, будет включать использование некоторых активов бренда «Барса» в Кыргызстане, продвижение спорта и стиля клуба в стране. Кроме того, с целью усиления социальной стороны проекта также планируется открытие в столице магазина и кафе испанского бренда «Барса».