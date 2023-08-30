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    Казахстанские футболисты поделились ожиданиями от матча с легендами «Барселоны»

    30 Августа 2023, 16:46

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В столице Кыргызстана в Бишкеке состоится товарищеский футбольный матч между легендами «Барселоны» и Азии. Зрители ожидают увидеть на поле великих игроков, чьи имена известны многим фанатам. Среди них есть и казахстанцы. Они поделились с корреспондентом МИА «Казинформ» своими ожиданиями.

    В составе «Легенд Азии» сыграют казахстанские футболисты - центральный защитник Самат Смаков и полузащитник Андрей Карпович. Оба перед матчем заявили, что для них честь выступать на одном поле с такими знаменитостями, как Ривалдо, Карлес Пуйоль, Жулиано Белетти, Эдгар Давидс и другие. Они подчеркнули, что хотя на поле будут соперничать, всё равно останется глубокий уважительный настрой к легендарным футболистам.

    «Я с удовольствием согласился на этот матч. Приятно и почетно увидеть таких личностей, поиграть вместе с ними на одном поле. Также приятно встретиться с коллегами, с кем-то когда-то играли, пересекались. Есть хорошая история. Сейчас на поле уже не выходим, многие уже функционеры, некоторое тренерами работают. Но для меня большая честь оказаться вместе с ними в одной команде. Что касается самого матча, то мы постараемся сделать все для победы. Посмотрим, игра покажет», - поделился ожиданиями Валерий Карпович.

    В свою очередь Самат Смаков добавил, что он с детства болеет за «Барселону». Для него выйти на поле с мастерами футбола - это честь.

    «Настрой у нас боевой. Не каждый день играешь с такими легендами «Барселоны». Я давно фанат этого испанского клуба, здесь также присутствует мой кумир, за которого с детства болею - это Ривалдо. Поэтому для меня будет вдвойне приятно играть вместе с такими мастерами футбола», - отметил он.

    Кроме того, на предматчевом интервью была высказана важность открытия детской футбольной академии в стране. Оба игрока подчеркнули, что развитие футбольной инфраструктуры и поддержка молодых талантов являются ключевыми элементами для будущего футбола в регионе.

    «Проводить такие мероприятия - это важно. Потому что, это популяризация спорта, здорового образа жизни. Это воспитание детей, определенная культура. Я надеюсь, что данное мероприятие даст толчок для открытия футбольной академии и в нашей стране», - заметил Валерий Карпович.

    Самат Смаков уверен, что если в Казахстане откроются такие академии, то это даст определенный толчок развитию детского футбола.

    «Конечно, будет определенный толчок. Это все-таки вложение в детский футбол. Необязательно открывать академии «Барселоны» или «Реала», можно открывать и другие академии, но главное, чтобы она была доступной для детей, чтобы была инфраструктура, поля. Тогда только дети будут расти», - сказал он.

    29 августа в Джалал-Абаде состоялось торжественное открытие первой в странах СНГ и 29-ой футбольной Академии испанского клуба «Барселона». В церемонии открытия приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, представители испанского клуба «Барселона» во главе с его президентом Жоаном Лапортой, а также другие высшие должностные лица государства.

    30 августа в Бишкеке на главной спортивной арене имени Долона Омурзакова в 20:00 состоится товарищеский матч между легендарными экс-футболистами клуба «Барселона» и именитыми футбольными ветеранами стран Азии. С составами можно ознакомиться по ссылке.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Спорт Кыргызстан Футбол
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