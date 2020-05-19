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    Казахстанские фермеры засеяли четверть всей посевной площади

    19 Мая 2020, 14:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Весенне-полевые работы идут полным ходом во всех регионах республики. В Министерстве сельского хозяйства РК сделали предварительный анализ темпов проведения посевной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По данным на 15 мая, яровые зерновые и зернобобовые культуры крестьяне успели засеять на 3-х млн гектар. Это 20% от всей площади, отведенной для весеннего сева данных сельхозкультур.

    Масличными засеяли уже миллион гектар. Это почти 32% от запланированного объема работ.

    Неплохие темпы по севу овощебахчевых и картофеля – засеяно 309 тысяч гектар или 65,5% от плана.

    К завершению подходит сев многолетних трав (228,5 тысячи гектар или 81,2%), хлопчатника (101,7 тысячи гектар или 92,5%) и сахарной свеклы (20,4 тысячи гектар или 92,7%).

    В 2020 году совокупный яровой сев сельхозкультур запланирован на площади 18,6 млн гектар – примерно на 300 тысяч гектар больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день фермеры засеяли более 4,5 млн гектар или 25%.

    Необходимо отметить, что в 2019 году к 15 мая было засеяно вдвое меньше – лишь 2,2 млн гектар или 12% от всей посевной площади.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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