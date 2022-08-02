Казахстанские фермеры выступают против запрета на экспорт скота

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фермеры обратились в национальную палату «Атамекен» с просьбой о поддержке в пересмотре решения Министерства сельского хозяйства . Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НПП.