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    Казахстанские фермеры покупают дизельное топливо по 200 тенге за литр

    7 Июня 2022, 10:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах господдержки отечественным сельхозтоваропроизводителям на время посевных работ доложил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для своевременного проведения посевной кампании приняты все необходимые меры государственной поддержки – это удешевленный ГСМ, льготный кредит и т.д. В текущем году на проведение посевных работ - на период февраль – июнь выделено дизтопливо в объеме 400,2 тыс. тонн, это на 20 тыс. тонн больше, чем в прошлом году», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    По его словам, с учетом расходов операторов областей по доставке, хранению и реализации средняя цена для сельхозтоваропроизводителей составляет 200 тенге за литр, что в среднем дешевле на 15%.

    «По состоянию на 7 июня текущего года, при плане 400,2 тыс. тонн оплачено на 378,5 тыс. тонн дизтоплива, или 95% от плана, отгружено 359 тыс. тонн. В целом отгрузка топлива осуществляется аграриям согласно утвержденному графику», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Цены и тарифы Сельское хозяйство Топливо
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