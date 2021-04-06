Казахстанские фермеры начали заключать договоры страхования от засухи на 2021 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аграрии могут застраховать посевы от недостатка влаги в режиме онлайн до 15 апреля т.г. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

В этом году эксперты прогнозируют засушливый летний сезон во многих регионах страны. Отсутствие влаги в конце весны или начале лета может стать главной причиной неполноценного созревания культур. Поэтому страхование от засухи является одной из существенных мер поддержки растениеводов.

С начала 2020 года страхование в растениеводстве стало добровольным. Теперь аграрий самостоятельно решает, насколько ему нужно снижать свои риски. При этом, государство продолжает поддерживать растениеводов, страхующих свой бизнес: 50% от стоимости страхового полиса выплачивается в виде субсидии.

Для их получения необходимо зарегистрироваться при помощи ЭЦП на платформе www.qoldau.kz, где размещена сервисная система «Agroinsurance». Так аграрий получает возможность выбрать поля для страхования и страховую сумму. Кроме того, он может ежедневно через личный кабинет отслеживать уровень влаги в почве.

Немаловажным является и то, что в определении страхового случая исключен человеческий фактор. Факт его наступления система фиксирует автоматически, опираясь на спутниковые данные. Это обеспечивает объективность и прозрачность механизма страховых выплат.

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, выступающий оператором страхования в сфере АПК, для устойчивости отрасли развивает страховую культуру, - говорит управляющий директор общества Аскар Калиев. - В прошлом году от засухи застраховались 56 казахстанских фермеров. Страховые выплаты составили 535 млн тенге. В 2021 году на субсидирование затрат на агрострахование планируется направить 3,3 млрд тенге».

Страхование от дефицита влаги предполагает несколько фаз. Первая - с 15 мая по 14 июня, вторая - с 15 июня по 14 июля и третья - с 15 июля по 14 августа. Аграрий может выбирать, по каким фазам страховать поля. В системе мониторинга по каждой из них выставлены свои триггеры, при которых наступает страховой случай.

При страховании от засухи страховой тариф составляет 3,2 - 4,8 % от страховой суммы, а при страховании от избытка влаги он установлен в пределах 3,2%. При этом аграрий самостоятельно определяет страховую сумму на один гектар посева – от 40 до 80 тысяч тенге, затем выбирает страховую компанию и оплачивает 50% от стоимости страховки. Остальную сумму вносит ФФПСХ.

Застраховать поля могут растениеводы Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

По договору страхования выплаты осуществляются в течении 15 рабочих дней с момента наступления страхового случая.