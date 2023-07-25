Казахстанские фермеры будут покупать дизтопливо на 14,8% дешевле текущих розничных цен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством энергетики РК на основе заявок Министерства сельского хозяйства РК и местных исполнительных органов для проведения осенне-полевых работ 2023 года (ОПР) сельхозтоваропроизводителям (СХТП) выделено 426 тысяч тонн дизельного топлива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Рекомендованная Министерством энергетики РК цена для СХТП - 284 тысячи тенге за тонну, в литрах – 239 тенге за литр на воротах нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

В зависимости от региона доставки и расходов региональных операторов по поставке дизельного топлива СХТП средняя цена для фермера составляет порядка 257 тенге за литр. Конечная цена для фермера формируется региональным оператором с учетом доставки, хранения и его маржи, пояснили в Министерстве.

По данным ведомства, в настоящее время предельная розничная цена дизельного топлива на автозаправочных станциях составляет 295 тенге за литр. Для СХТП разница между розничной стоимостью (295 тенге за литр) и ценой дизельного топлива для осенне-полевых (порядка 257 тенге за литр) – 14,8 % (скидка - порядка 38 тенге). Отмечается, что указанная скидка в цене на дизельное топливо для СХТП в осенний период выше в сравнении с весенним периодом. Во время проведения весенне-полевых работ 2023 года скидка на дизельное топливо составляла 13,9 % (скидка - порядка 26 тенге.).

Осенне-полевые работы в Казахстане проводятся с июля по ноябрь включительно. На июль месяц региональные операторы по поставке дизельного топлива СХТП с НПЗ отгрузили всего 4,5 тысячи тонн, или 1 % из всего выделенного объема на ОПР 2023 года (426 тысяч тонн).

Для контроля адресности поставок на НПЗ производится окрашивание дизельного топлива, а именно: АНПЗ - желтый, ПНХЗ - красный, ШНПЗ - синий, также Комитетом госдоходов Минфина РК присваиваются ПИН-коды.

Законодательный процесс распределения нефтепродуктов на сельскохозяйственные работы осуществляется в рамках приказа Министерства сельского хозяйства РК от 13.04 2023 года № 137 и Правил формирования и распределения объемов нефтепродуктов для производителей сельскохозяйственной продукции в периоды весенне-полевых и уборочных работ (утвержден вышеуказанным приказом МСХ РК).

Согласно Правил, операторов по поставке дизельного топлива СХТП определяют комиссии местных исполнительных органов по определению региональных операторов. Общее количество членов Комиссии составляет нечетное число, не менее семи человек.

В состав Комиссии включаются представители акиматов, органов прокуратуры (по согласованию), органов по противодействию коррупции (по согласованию), общественных организаций, региональной палаты предпринимателей НПП РК «Атамекен» и объединений субъектов частного предпринимательства.

«Министерство энергетики РК не принимает участие в процессе распределения нефтепродуктов и определения региональных операторов по поставке дизельного топлива СХТП», - говорится в сообщении ведомства.