Казахстанские фехтовальщики завоевали «бронзу» этапа Кубка мира в Узбекистане

6 Декабря 2022, 17:56

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала бронзовую медаль на юниорском этапе Кубка мира в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Нашу страну представили Богдан Лукин, Георгий Тинников, Александр Федотов, Габидин Мустафин.

В полуфинале Казахстан уступил Египту. В матче за третье место наши спортсмены оказались сильнее Кыргызстана.

Фото: olympic.kz