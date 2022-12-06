Казахстанские фехтовальщики завоевали «бронзу» этапа Кубка мира в Узбекистане
6 Декабря 2022, 17:56
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала бронзовую медаль на юниорском этапе Кубка мира в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Нашу страну представили Богдан Лукин, Георгий Тинников, Александр Федотов, Габидин Мустафин.
В полуфинале Казахстан уступил Египту. В матче за третье место наши спортсмены оказались сильнее Кыргызстана.
Фото: olympic.kz
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