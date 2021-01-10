Казахстанские эксперты обсудили особенности проходящих выборов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На экспертной встрече Sailau Talks-2021 казахстанские эксперты говорили о важности и особенностях проходящих сегодня выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первая особенность выборов 2021 года – они проходят в конституционные сроки. Во-вторых, в Казахстане впервые пройдут выборы в маслихаты по партийным спискам. В-третьих, впервые в списках всех политических партий соблюдается 30-процентная квота. В-четвертых, после выборов в новом составе Парламента у нас впервые сформируется понятие «парламентская оппозиция». Мне хотелось бы отметить вот эти четыре особенности», – сказала руководитель отдела Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алуа Жолдыбалина.

В свою очередь, эксперт КИСИ Мадина Бектенова подчеркнула, что особенность нынешних выборов заключается в том, что они проходят в условиях пандемии коронавируса. Многие государства в этих условиях отказались от проведения выборов, но есть государства, где выборы проведены. Казахстан входит в число государств, удачно прошедших этот период. Выборы проходят с соблюдением всех мер безопасности.

Организаторы Sailau Talks-2021 – Казахстанская ассоциация политической науки и АО «МИА «Казинформ».