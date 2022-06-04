Казахстанские экологи подтвердили штатный запуск с космодрома Байконур

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Специалисты Республиканского государственного предприятия (РГП) «Инфракос», обеспечивающие экологическое сопровождение пусков с космодрома Байконур, сообщили о результатах состоявшегося 3 июня 2022 года запуска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем « «Прогресс МС-20» прошел в штатном режиме. Боковые блоки ракеты-носителя приземлились в заданных районах падения, в пределах зоны Ю-25, расположенной в Улытауском районе Карагандинской области», - отметили казахстанские экологи.

Сотрудники химико-экологической лаборатории РГП «Инфракос» в городе Байконуре выполнили работы по экологическому сопровождению пуска в позиционном районе космодрома Байконур. Проведены инструментальные измерения атмосферного воздуха во время спецработ по заправке, взяты пробы почвы после пуска РН «Союз-2.1а».

Специалисты представительства РГП «Инфракос» в городе Жезказгане совместно с российскими коллегами приступили к экологическому обследованию мест падения отделяющихся частей первой ступени ракеты-носителя с отбором проб объектов окружающей среды и инструментальными измерениями атмосферного воздуха.