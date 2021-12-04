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    Казахстанские дзюдоисты завоевали еще четыре медали на чемпионате Азии

    4 Декабря 2021, 16:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юношеская команда Казахстана по дзюдо во второй день чемпионата Азии завоевала четыре серебряные медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Континентальный чемпионат проходит в столице Ливана Бейруте. Серебряными призерами континентального первенства стали Батыр Аликен (73 кг), Нуржан Биссенов (81 кг), Бакжан Байтас (90 кг) и Диана Тельбаева (-70 кг).

    Напомним, юношеская команда Казахстана по дзюдо успешно стартовала на чемпионате Азии в Ливане. Казахстанские дзюдоисты в первый день континентального первенства завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Ближний Восток Дзюдо Боевые искусства
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