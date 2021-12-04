Казахстанские дзюдоисты завоевали еще четыре медали на чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юношеская команда Казахстана по дзюдо во второй день чемпионата Азии завоевала четыре серебряные медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Континентальный чемпионат проходит в столице Ливана Бейруте. Серебряными призерами континентального первенства стали Батыр Аликен (73 кг), Нуржан Биссенов (81 кг), Бакжан Байтас (90 кг) и Диана Тельбаева (-70 кг).

Напомним, юношеская команда Казахстана по дзюдо успешно стартовала на чемпионате Азии в Ливане. Казахстанские дзюдоисты в первый день континентального первенства завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.