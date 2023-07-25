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    Казахстанские джитсеры стали победителями международного турнира в США

    25 Июля 2023, 14:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Чемпионы мира по джиу-джитсу Самат Айтпанбет и Жибек Кулымбетова стали победителями международного турнира «Orlando International Open», который проходил в американском городе Киссимми, штате Флорида, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    16-летняя семикратная чемпионка мира по джиу-джитсу и грэпплингу Жибек Кулымбетова завоевала две золотые медали в категориях «Gi» и «No GI», а чемпион мира по джиу-джитсу Самат Айтпанбет также выиграл две медали среди обладателей черных поясов - золотую (Gi) и бронзовую (No GI).

    В рамках этого соревнования состоялся и турнир среди детей под названием «Pan Kids Jiu Jitsu». Там казахстанцы взяли три золотые и три бронзовые медали. Это Казбек Тажибай, Таймасс Салимов, Малика Салимова, Айша Ерланкызы, Шынгыс Аблюкат, Алиби Камаладдин, Айбат Олжатай. Все они являются спортсменами клуба имени Сагадата Нурмагамбетова и сборной Алматинской области по грэпплингу AIGA.

    Главный тренер клуба и депутат маслихата Алматинской области Нурсултан Орынбасаров отметил, что эти медали его подопечные завоевали своим трудом.

    «Воспитанники нашего клуба за 7 лет существования выиграли множество турниров, в том числе чемпионаты мира, Азии. Эти ребята когда пришли к нам в зал, даже не представляли, что будут бороться в США с сильнейшими спортсменами из разных стран и станут победителями, но они это сделали. Я рад за своих воспитанников и горжусь ими. Это результат упорного труда и поддержки близких. Мы дальше будем развивать наш казахстанский спорт, воспитывать новых чемпионов. Впереди еще большие турниры, чемпионаты и мы будем радовать всех своими победами», - отметил Нурсултан Орынбасаров.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Спорт США
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