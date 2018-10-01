Казахстанские джитсеры сразятся с бразильцами за чемпионский пояс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь своего 20-летия Астана приглашает спортсменов Казахстана, а также стран зарубежья на Открытый республиканский турнир по джиу-джитсу в разделе «бразил систем» на Кубок столицы. Соревнования состоятся с 5 по 7 октября в стенах спорткомплекса «Даулет», передает Управление культуры и спорта города Астаны.

Инициаторами и организаторами масштабного мероприятия выступила Ассоциация джиу-джитсу Республики Казахстан при поддержке Министерства культуры и спорта и акимата города Астаны. Основной посыл предстоящего события - привлечение как можно большего числа людей к здоровому образу жизни и спорту, а вместе с тем и развитие, популяризация джиу-джитсу и его направлений в стране.

В республиканском турнире могут принимать участие команды стран континента Азии и Океании, а также других стран, областные команды, города Астана и Алматы. Возраст спортсменов, допускаемых к соревнованиям, от 6 до 45 лет со следующим разделением поясов: белые, синие, пурпурные, коричневые, черные.

5 октября планируется прибытие и расселение спортсменов, а также взвешивание для юношей и девочек в возрасте от 6 до 15 лет. Непосредственно сами состязания будут проводиться 6 и 7 октября в спорткомплексе «Даулет». Все жители и гости столицы смогут посетить Кубок и посмотреть состязания спортсменов, вход на мероприятие - бесплатный.

6 октября с 10:00 до 14:00 будут проходить соревнования среди детей. В этот же день в 14:00 состоится официальная церемония открытия Кубка Астаны по джиу-джитсу. Кроме того, с 14:00 до 15:30 часов в рамках «Astana Jiu-Jitsu Cup 2018» в торгово-развлекательном центре «Хан Шатыр» пройдет благотворительный семинар от Чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу Алана Финфоу и других мировых звезд по джиу-джитсу.



В воскресенье, 7 октября, соревнования в спорткомплексе «Даулет» будут проходить с 10:00 утра. Абсолютные бои за титул победителя начнутся в 19:00. Кубок Astana Jiu-Jitsu Cup завершится супер схватками за чемпионский пояс между казахстанским спортсменом Дарханом Нортаевым и бразильцем Артуром Ланесом, а также Нуржаном Сейдуали и Лукасом Пинхейро.

Дархан Нортаев - чемпион мира по джиу-джитсу 2016 года (Польша), Чемпион Азии 2018 года (Актау), чемпион XVIII Летних Азиатских Игр (Индонезия), мастер спорта международного класса); Нуржан Сейдуали - чемпион мира по джиу-джитсу 2017 года (Колумбия), чемпион Азии 2018 года (Актау), бронзовый призер XVIII Летних Азиатских Игр (Индонезия), мастер спорта международного класса).

Кроме того зрители увидят титульный бой между звездами бразильского джиу-джитсу. Супер бой станет кульминацией Astana Jiu-Jitsu Cup - в бескомпромиссной борьбе за чемпионский пояс сойдутся мастера из Бразилии Алан Финфоу и Густаво Кампос. Стоит отметить, что гости из Бразилии являются одними из титулованных джитсеров не только южноамериканского региона, но и мира.

Победители и призеры турнира получат от организаторов памятные медали. А призеры абсолютных весовых категорий в разделах синие, пурпурные, коричневые, черные пояса в категории «adult» будут награждены и денежными призами. Общий призовой фонд соревнования - 15 000 долларов США.