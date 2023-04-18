Казахстанские дизайнеры назвали самые модные цвета сезона

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дизайнеры назвали самые модные цвета сезона весна-лето и ответили, какой стиль больше всего выбирает молодежь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2023 году по версии Института Pantone цветом года стал Viva Magenta 18-1750. Это розовый оттенок с примесью фиолетового, входящий в палитру красных цветов.

Фото: Pantone

«В целом, в выборе цветов нет никаких ограничений, но по версии Pantone цветом года стал малиново-красный - Viva Magenta. Но эти цвета подходят не для всей одежды, я думаю, цвета нужно подобрать в зависимости от ассортимента. Если это кэжуал (casual), то лучше выбрать спокойные и какие-то нюдовые цвета, а на лето - светлые, если это вечерняя мода, то сейчас в тренде светлые оттенки», - говорит известный казахстанский модельер, дизайнер Наиль Байкучуков.

В ходе 32-ого сезона Kazakhstan Fashion Week в Алматы дизайнер посоветовал девушкам беспроигрышный вариант.

«Я бы посетовал нашим девушкам выбрать пастельные тона - пудровые, фисташковые, голубоватые. Это всегда выглядит красиво и беспроигрышно», - сказал Наиль Байкучуков.

Дизайнер Аида Кауменова также заявила, что сейчас в тренде оттенки красного цвета.

«Хочу отметить, что мода это социальное существо. Ты сначала смотришь, что посоветует Институт цвета Pantone, потом референсы, показы других европейских дизайнеров, коллекции. Сейчас самым трендовым цветом считается Viva Magenta. Этот Институт Pantone не просто так рекомендовал, он занимается мировым исследованием. Этот цвет естественно будет присутствовать в моей коллекции, но никто не отменял айдентику и другие сопутствующие цвета, нежные, весенние, белый цвет, пастельные тона. Что касается фактуры ткани, то актуальной стала пайеточная ткань, она очень красиво миксуется с разнообразными легкими тканями, шифон, сетка», - заявила она.

Казахстанский дизайнер Назым Карпыкова отметила, что в этом году все оттенки розового являются трендовыми. Но в своей коллекции она больше использует весенние цвета: зеленый и желтый.

Кроме того, дизайнер ответила, какой стиль выбирает больше всего сейчас молодежь.

«Молодежь сейчас любит стиль панк. Он больше похож на стрит стайл, то есть свободные, легкие одежды. Они любят фрисайзные (free size) костюмы, брюки. Этот тренд мне кажется больше идет из Азии», - заметила она.

Казахстанский дизайнер Ерлан Жолдасбек считает, что в этом году в тренде также черные цвета, а также все оттенки синего и морской волны.



