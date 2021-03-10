Казахстанские дипломаты возложили цветы к памятнику Гагарину в Загребе

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана приняло участие в церемонии возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина по случаю дня его рождения. В мероприятии участвовали представители мэрии Загреба, деятели науки и культуры, писатели и поэты, дипломаты и журналисты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Выступая на церемонии, Посол Казахстана Толежан Барлыбаев отметил историческое значение подвига Юрия Гагарина, открывшего новую эпоху в развитии мировой цивилизации. Дипломат подчеркнул особую гордость казахстанцев тем, что первый полет человека в космос был совершен с нашей земли.

Космодром Байконур, отметивший в прошлом году свой 65-летний юбилей, навеки стал глобальным символом освоения человечеством космического пространства. Посол добавил, что первая космическая гавань в Казахстане готовится торжественно отметить 12 апреля, провозглашенное Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем полета в космос. В заключение он процитировал крылатые строки из знаменитой поэмы Олжаса Сулейменова «Земля, поклонись человеку», посвящённые полету Ю. Гагарина в космос.

С приветственными словами к участникам церемонии также обратились Посол России Андрей Нестеренко, известный хорватский поэт и писатель Энвер Кишевич, главы ряда городских и общественных организаций Загреба, студенты и школьники. Культурная акция завершилась возложением цветов и запуском воздушных шаров в небо в качестве символов сокровенной мечты человечества.