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    Казахстанские дипломаты помогли соотечественникам-дальнобойщикам

    28 Февраля 2022, 20:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате начавшейся на территории Украины спецоперации в непростую ситуацию попали казахстанские водители-дальнобойщики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

    «10 следовавших из Украины в Казахстан транспортных фур были остановлены российскими пограничниками в районе пропускного пункта Троебортное в Брянской области. Развернуться в обратную сторону, по понятным причинам, не представлялось возможным. В логистической ловушке оказались 11 водителей: семь из них являются гражданами Казахстана, еще четверо – других государств. С просьбой о помощи они обратились на горячую линию Посольства Казахстана в России. В результате переговоров, проведенных дипломатами с российскими компетентными органами, вопрос пропуска был решен. В настоящее время фуры следуют в Казахстан. Министерство иностранных дел Республики Казахстан продолжает работу над организацией возвращения казахстанских граждан на родину из Украины», - говорится в сообщении МИД РК.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Происшествия Россия Украина
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