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    Казахстанские дипломаты ознакомили зарубежных экспертов с подготовкой к парламентским выборам

    21 Декабря 2020, 13:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дипломатические представительства Казахстана за рубежом активно подключились к работе по подготовке к выборам депутатов Мажилиса Парламента, назначенных на 10 января 2021 года. В этой связи, в ряде загранучреждений прошли брифинги для местных экспертов и представителей СМИ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

    В «гибридном» формате состоялся брифинг для политического и бизнес-истеблишмента Великобритании, а также представителей британских и международных СМИ.

    В своём выступлении посол Казахстана Ерлан Идрисов подчеркнул, что в стране активно реализуется масштабная программа политических реформ и предстоящее голосование призвано подтвердить приверженность государства проведению выборов в соответствии с международными стандартами.

    В частности, для содействия дальнейшей демократизации политической системы страны порог для регистрации политических партий был снижен вдвое – с 40 до 20 тысяч человек, в действующее законодательство были внесены изменения для обеспечения 30-процентной квоты для женщин и молодежи в списках кандидатов от политических партий. Либерализовано национальное законодательство в части обеспечения свободы собраний, а порядок их организации изменился с разрешительного на уведомительный.

    В Вильнюсе посол Казахстана Виктор Темирбаев также провел брифинг для представителей центральных и региональных СМИ и депутатов Сейма Литвы, в ходе которого ознакомил участников с организационными этапами подготовки выборов, а также с информацией об участвующих в них партиях. Дипломат акцентировал внимание участников брифинга на том, что выборы будут проводиться в новых политических реалиях, которые стали возможны благодаря началу осуществления концепции «слышащего государства» в рамках дальнейшей политической модернизации страны.

    Посол Казахстана в Бухаресте Нурбах Рустемов в ходе брифинга для СМИ Румынии также обозначил приоритетные направления развития нашей страны, сформулированные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу нашей страны «Казахстан в новой реальности: время действий». Дипломат рассказал о развитии многопартийности и расширении участия гражданского общества в политической жизни Казахстана, учреждении института парламентской оппозиции и других шагах, направленных на создание максимально благоприятных условий для реализации гражданами всей полноты своих политических прав

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    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Выборы-2021
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