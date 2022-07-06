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    Казахстанские десантники отмечают профессиональный праздник

    6 Июля 2022, 12:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 июля 2000 года Указом Президента в Вооруженных силах Республики Казахстан созданы Мобильные силы, которые в дальнейшем были реформированы в Аэромобильные войска, а в 2017 году обрели современную структуру и преобразованы в Десантно-штурмовые войска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В настоящее время Десантно-штурмовые войска – это высокомобильный и оснащенный современной техникой род войск, который способен выполнять задачи автономно, в отрыве от главных сил, в том числе в тылу противника. Их боевую мощь составляют десантно-штурмовые, артиллерийские, разведывательные, миротворческие соединения, части и подразделения.

    Десантно-штурмовые войска неизменно участвуют во всех учениях, в том числе международных, успешно выступают на Армейских международных играх. Воины-десантники всегда демонстрируют высокий уровень подготовки, профессионализм, способность выполнить самые сложные задачи.

    Важнейшей составляющей Десантно-штурмовых войск является воздушно-десантная подготовка. «Крылатая пехота» уверенно совершает прыжки с парашютом с полной боевой выкладкой, днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях.

    Огромный вклад Десантно-штурмовые войска вносят в осуществление миротворческой деятельности. Военнослужащие «Казполка» принимали участие в миротворческой миссии в Ираке с 2003 по 2008 годы. С 2018 года на базе «Казполка» и Центра миротворческой подготовки «Тлендиева» осуществляется подготовка казахстанских миротворцев для участия в миссиях ООН, в том числе в составе контингента Временных сил ООН в Ливане.

    Служба в Десантно-штурмовых войсках во все времена была и остается престижной. Для комплектования частей и подразделений осуществляется строгий отбор, а военнослужащие срочной службы, как правило, имеют спортивные разряды и обладают высоким уровнем психологической устойчивости.

    Какие бы задачи не выполняли десантники, «голубые береты» неизменно являются образцом четких и умелых действий, мужества и отваги, выдержки и высокой боевой выучки, готовности в любую минуту встать на защиту суверенного Казахстана.

    О подготовке «голубых беретов» к прыжкам с парашютом - в видеофильме от Десантно-штурмовых войск.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Видео Минобороны РК
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