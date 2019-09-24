Казахстанские депутаты укрепляют межгосударственную дружбу – Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские депутаты установили системные связи с зарубежными коллегами, тем самым укрепляя межгосударственную дружбу. Об этом заявил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы все заинтересованы в результативности совещания. Казахстанские депутаты установили системные связи с зарубежными коллегами, тем самым укрепляя межгосударственную дружбу. Уверен, что депутаты в вашем лице совместно с органами наших стран будут осуществлять евразийское сотрудничество», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Отметим, что в работе форума принимают участие парламентские делегации из порядка 65 стран Европы и Азии, представители 14 международных парламентских организаций, среди которых парламентские ассамблеи ОБСЕ и ОДКБ, Межпарламентский союз, Азиатская парламентская ассамблея, Азиатский форум парламентариев по народонаселению и развитию, Европейский парламент, СВМДА, Парламентский союз ОИС, МПА СНГ, СВМДА, ШОС.

Парламентское мероприятие столь высокого уровня в Казахстане проводится впервые. Символично, что 4-е совещание проходит в год 25-летия идеи Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева о Евразийской интеграции. Главный посыл Казахстана заключается в позиционировании Евразии как площадки для апробации принципиально новой модели партнерства на основе совместного, коллективного решения возникающих противоречий между теми или иными государствами, а также противодействия общим вызовам.

Парламентарии из стран Европы и Азии обсудят пути обеспечения безопасного и стабильного развития Евразийского пространства, реализации крупнейших интеграционных экономических проектов XXI века.

Панельные сессии, десятки двусторонних встреч, которые запланированы на полях форума, позволят парламентариям самого большого в мире континента обменяться своим законодательным опытом, скоординировать усилия и внести свой вклад в повышение благополучия народов своих стран.

Со-организаторами парламентского форума выступили Мажилис Парламента Казахстана, Государственная Дума Федерального собрания России и Национальное собрание Республики Корея.



