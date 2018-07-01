Казахстанские борцы завоевали две золотые медали на чемпионате Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Второй день чемпионата Азии среди молодежи, проходящего в Нью-Дели (Индия), для казахстанских борцов завершился удачно. Наши молодые борцы завоевали две золотые и одну бронзовую медали, сообщает Sports.kz.

В весе 60 кг Галым Кабдинасаров, в финале победив иранского борца, стал чемпионом Азии. Так же в весовой категории 67 кг Мерей Бекенов пополнил нашу «копилку» второй золотой медалью. В финале Мерей одолел кыргызского борца. Стоить отметить, что в прошлом году Мерей стал серебряным призером чемпионата Азии.

В весе 82 кг Станислав Рыльский стал бронзовым призером данного чемпионата.

Таким образом, наши молодые борцы греко-римского стиля в командном зачете заняли второе место (2 золотых, 5 бронзовых). Первое место у команды Ирана. Тройку замкнули борцы Кыргызстана.









