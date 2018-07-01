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Казахстанские борцы завоевали две золотые медали на чемпионате Азии

19 Июля 2018 08:53 556
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Казахстанские борцы завоевали две золотые медали на чемпионате Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Второй день чемпионата Азии среди молодежи, проходящего в Нью-Дели (Индия), для казахстанских борцов завершился удачно. Наши молодые борцы завоевали две золотые и одну бронзовую медали, сообщает Sports.kz.

В весе 60 кг Галым Кабдинасаров, в финале победив иранского борца, стал чемпионом Азии. Так же в весовой категории 67 кг Мерей Бекенов пополнил нашу «копилку» второй золотой медалью. В финале Мерей одолел кыргызского борца. Стоить отметить, что в прошлом году Мерей стал серебряным призером чемпионата Азии.

В весе 82 кг Станислав Рыльский стал бронзовым призером данного чемпионата.

Таким образом, наши молодые борцы греко-римского стиля в командном зачете заняли второе место (2 золотых, 5 бронзовых). Первое место у команды Ирана. Тройку замкнули борцы Кыргызстана.


Казахстанские борцы завоевали две золотые медали на чемпионате Азии
Казахстанские борцы завоевали две золотые медали на чемпионате Азии
Казахстанские борцы завоевали две золотые медали на чемпионате Азии

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Ключевые слова: Спорт, КАЗМЕДИА,
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