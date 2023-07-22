Казахстанские борцы завоевали 37 медалей на чемпионате Азии по борьбе в Иордании

АММАН.КАЗИНФОРМ – В столице Иорданского Хашимитского Королевства завершился чемпионат Азии по греко-римской борьбе, борьбе вольным стилем, а также женской борьбе, в котором казахстанские спортсмены одержали ряд знаковых побед, став чемпионами и призерами континентального первенства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнование состоялось с 12 по 20 июля в Аммане, организатором выступает международная федерация United World Wrestling («Объединенный мир борьбы»). Чемпионат прошел в возрастных категориях U15 и U20 по борьбе вольным стилем, греко-римской борьбе, а также женской борьбе, в нем приняли спортсмены из 19 стран Азии.

В общекомандных зачетах второе место заняла казахстанская команда по греко-римской борьбе в категории U15. В категории до 20 лет третьих мест удостоились казахстанская команда вольным стилем и команда по греко-римской борьбе.

В итоговой копилке в личном зачете у казахстанских спортсменов - 37 медалей. Из них 8 золотых, 7 серебряных и 22 бронзовых.

На полях чемпионата комментариями с МИА «Казинформ» поделился Даулет Турлыханов, президент казахстанской Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы, а также президент Азиатского совета UWW:

- В городе Аммане впервые проходит соревнование такого уровня – до 15 и до 20 лет по трем стилям – вольная борьба, греко-римская борьба и женская борьба, которые входят в программу Олимпийских игр. Хотел бы поблагодарить федерацию борьбы, Министерство молодежи и Национальный Олимпийский комитет Иордании, а также мэрию города Амман за организацию такого прекрасного мероприятия. Хочу сказать, что для того, чтобы развивать эти стили борьбы – надо создавать условия. Это, в первую очередь, спортивные залы, тренеры, оборудование.

Наши юноши в категории U15 уже показывают неплохую борьбу. Вот, в греко-римской борьбе они показали хорошую борьбу, и в вольной, и в женской борьбе. Естественно, как профессионал-специалист ошибки видишь: физических, функциональных качеств не хватает, физического арсенала нету. В этом возрасте тренеры с ними должны работать.

Хотел бы сказать, что в Азии борьба сейчас – на достаточно высоком уровне, почти на уровне Европы, у которой довольно богатая история, а также лучше, чем в Африке и на американском континенте. И сегодня такие страны, как Индия, Китай, Иран, Япония, Монголия, Кыргызстан – они мощно развиваются в этом направлении.

Да, сегодня без помощи государства нам не выжить. И на уровне области, и на уровне республики Министерство культуры и спорта сегодня активно помогает. Наши спортсмены участвуют в различных соревнованиях, а также принимают участие в достаточном количестве запланированных учебно-тренировочных сборов, причем не только в Казахстане. В этом году главный старт для казахстанских борцов — это лицензионный чемпионат мира в сентябре в Белграде (Сербия), на котором первая пятерка победителей заработает олимпийскую путевку, а также Азиатские игры, которые пройдут в начале октября.

В последний день соревнований свою победу прокомментировал один из обладателей золотой медали, ставший чемпионом Азии по вольной борьбе в возрастной категории U20 в весе до 74 кг Ерхан Бексултанов.

- Хотел бы отметить, что к соревнованию мы готовились 6 месяцев, сразу после отбора на чемпионат начались усиленная подготовка. Спасибо старшим тренерам сборной и личному тренеру за подготовку к этому соревнованию. Поскольку это чемпионат Азии, тут нет слабых соперников, - сказал спортсмен.

Аслан Байгулов, старший тренер молодежной сборной РК по вольной борьбе отметил:

- На чемпионате мира в Иордании ребята хорошо боролись, взяли 2 «золота». Но в некоторых «весах» есть ребята, от которых не ожидались такие результаты. Например, Мерей Базарбаев, в категории до 57 кг он раньше был чемпионом Азии, серебряным призером чемпионата мира. Здесь он занял третье место. Еще в категории до 61 кг Нурланбек Абдинур занял третье место, хотя от него тоже ждали более высоких достижений. В категории 65 кг ожидались более высокие успехи. Остальные – как и планировалось, боролись на уровне своих возможностей.

Результаты соревнований

В возрастной категории U15:

Вольная борьба:

Общекомандный зачет – казахстанская команда заняла пятое место (127 очков), уступив Индии (173 очка), Ирану (171 очко), Японии (145 очков) и Узбекистану (143 очка).

Саят Абдуали - «золото» (44 кг)

Ералы Аскербек - «бронза» (48 кг)

Бекасыл Асамбек – «золото» (52 кг)

Нурислам Шалкаров – «бронза» (85 кг)

Греко-римская борьба:

Общекомандный зачет – казахстанская команда заняла второе место (178 очков), уступив Ирану (185 очков).

Султан Маулитканов - «бронза» (38 кг)

Сункар Зарап – «бронза» (44 кг)

Диас Маратов – «золото» (48 кг)

Дамир Акан – «бронза» (52 кг)

Досбол Шамиль – «золото» (57 кг)

Марлен Мейирбекулы – «серебро» (62 кг)

Абильмансур Ахалбек – «золото» (68 кг)

Аянбек Ибраев - «серебро» (85 кг)

Женская борьба:

Общекомандный зачет – четвертое место с 122 очками. Впереди оказались Япония (202 очка), Индия (195 очков), и Кыргызстан (139 очков).

Сания Солтангали – «бронза» (39 кг)

Мейрамгуль Ахметжан – «бронза» (46 кг)

Фарида Абдрахманова – «серебро» (50 кг)

В возрастной категории U20:

Вольная борьба:

Общекомандный зачет – казахстанская команда заняла третье место (160 очков), уступив Ирану (191 очков) и Индии (180 очков).

Мерей Базарбаев – «бронза» (57 кг)

Абдинур Нурланбек – «бронза» (61 кг)

Мукаметали Кабидолданов – «бронза» (70 кг)

Ерхан Бексултанов – «золото» (74 кг)

Магжан Жанырбай – «бронза» (79 кг)

Имангали Калдыбек – «бронза» (86 кг)

Нурдаулет Бекенов – «бронза» (92 кг)

Камиль Куруглиев – «золото» (97 кг)

Греко-римская борьба:

Общекомандный зачет – казахстанская команда заняла третье место (170 очков), уступив по очкам Ирану (205 очков) и Узбекистану (180 очков).

Айбек Айтбеков – «серебро» (55 кг)

Самандар Мадаминов – «бронза» (60 кг)

Юсуф Ашрапов – «серебро» (63 кг)

Азиз Гасымов - «бронза» (67 кг)

Мерей Маулитканов – «бронза» (72 кг)

Ислам Евлоев – «золото» (82 кг)

Нурасыл Аманалы – «серебро» (87 кг)

Юсуф Мациев – «бронза» (97 кг)

Джохар Узаров – «бронза» (130 кг)

Женская борьба:

Общекомандный зачет – четвертое место с 129 очками. Впереди оказались Индия (195 очков), Япония (177 очков) и Узбекистан (147 очков).

Лаура Ганикызы – «бронза» (50 кг)

Алтын Шагаева – «бронза» (53 кг)

Зейнеп Баянова – «бронза» (55 кг)

Жибекжан Сабыржанова – «бронза» (68 кг)

Шамшиябану Тастанбек – «серебро» (72 кг)