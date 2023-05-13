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    Казахстанские болельщики исполнили гимн а капелла на вручении медалей ЧМ-2023 по боксу

    13 Мая 2023, 19:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте состоялась торжественная церемония вручения медалей победителям и призерам турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Чемпионом мира в весовой категории до 48 килограммов стал казахстанский боксер Санжар Ташкенбай. Таким образом, первым на турнире прозвучал гимн Казахстана. Организаторы турнира прервали музыкальное сопровождение, когда начался второй куплет, однако присутствующие на «Хумо Арене» казахстанские болельщики не растерялись и продолжили петь гимн а капелла.

    Напомним, в финале Санжар Ташкенбай победил грузинского боксера Сахила Алахвердови. По ходу турнира 19-летний казахстанец выиграл у узбекистанского боксера Шодиержона Меликузиева, японца Кадзумы Аратаке и россиянина Эдмонда Худояна.

    Серебряным призером чемпионата стал казахстанец Дулат Бекбауов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Патриотизм Видео Бокс Боевые искусства
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