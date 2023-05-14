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    Казахстанские боксеры записали ответ на поздравление Президента РК

    14 Мая 2023, 21:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские боксеры, которые завоевали медали на чемпионате мира в Ташкенте, записали ответ на поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

    Глава государства поздравил боксеров, подчеркнув, что они показали бокс высшего уровня и проявили волю к победе и подлинный патриотизм.

    «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы также поздравляем вас с золотыми медалями. Спасибо всем казахстанским болельщикам! Вперед, Казахстан!», – сказали боксеры.


    Напомним, победителями чемпионата мира стали боксер Махмуд Сабырхан, Санжар Ташкенбай, капитан сборной Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай. Также Дулат Бекбауов взял «серебро».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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