Казахстанские боксеры записали ответ на поздравление Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские боксеры, которые завоевали медали на чемпионате мира в Ташкенте, записали ответ на поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

Глава государства поздравил боксеров, подчеркнув, что они показали бокс высшего уровня и проявили волю к победе и подлинный патриотизм.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы также поздравляем вас с золотыми медалями. Спасибо всем казахстанским болельщикам! Вперед, Казахстан!», – сказали боксеры.





Напомним, победителями чемпионата мира стали боксер Махмуд Сабырхан, Санжар Ташкенбай, капитан сборной Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай. Также Дулат Бекбауов взял «серебро».



