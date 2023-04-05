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    Казахстанские боксеры выступят на одном из старейших турниров Европы

    5 Апреля 2023, 20:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В июне в Эгере (Венгрия) пройдет международный юношеский и молодежный турнир по боксу памяти Гергея Борнемиссы, на котором выступит и сборная Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    72-й мемориальный турнир пройдет с 5 по 11 июня. Он является одним из старейших европейских международных турниров наряду со «Странджей», «Золотыми перчатками» и «Мемориалом Бочкаи». Турнир назван в честь венгерского лейтенанта, национального героя Гергея Борнемиссы, поддержавшего успешную оборону замка Эгер во время османской осады в 1552 году.

    На турнире в Эгере выступят боксеры двух возрастных групп — 2005-2006 г.р. и 2007-2008 г.р. Юноши выступят в 13 весовых категориях, девушки — в 12 весовых категориях.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
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