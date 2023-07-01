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    Казахстанские боксеры вошли в пятерку и десятку лучших рейтинга WBA

    1 Июля 2023, 14:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила обновленную версию рейтинга бойцов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Позиции боксеров из Казахстана:

    В супертяжелом весе Иван Дычко поднялся с 15-й позиции на десятую. Напомним, что в прошлом месяце Дычко нокаутировал во втором раунде аргентинца Ариэля Бракамонте у него на родине и завоевал региональный пояс WBA Fedecaribe. В этом же весе Жан Кособуцкий потерял две позиции, став 14-м.

    В первом тяжелом дивизионе Серик Мусадилов остался 15-м.

    Представитель второго среднего веса Бек Нурмаганбет опустился с восьмой на девятую строчку.

    Во втором полулегком весе Султан Заурбек не изменил положения, оставшись десятым.

    Евгений Павлов поднялся на одну позицию в рейтинге второго легчайшего веса и стал пятым.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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