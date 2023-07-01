Казахстанские боксеры вошли в пятерку и десятку лучших рейтинга WBA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила обновленную версию рейтинга бойцов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Позиции боксеров из Казахстана:

В супертяжелом весе Иван Дычко поднялся с 15-й позиции на десятую. Напомним, что в прошлом месяце Дычко нокаутировал во втором раунде аргентинца Ариэля Бракамонте у него на родине и завоевал региональный пояс WBA Fedecaribe. В этом же весе Жан Кособуцкий потерял две позиции, став 14-м.

В первом тяжелом дивизионе Серик Мусадилов остался 15-м.

Представитель второго среднего веса Бек Нурмаганбет опустился с восьмой на девятую строчку.

Во втором полулегком весе Султан Заурбек не изменил положения, оставшись десятым.

Евгений Павлов поднялся на одну позицию в рейтинге второго легчайшего веса и стал пятым.