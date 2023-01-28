Казахстанские боксеры вернулись на родину с 20 медалями чемпионата Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по боксу прямым рейсом из Таиланда вернулась в Казахстан. Мастера ринга привезли домой 11 наград с чемпионата Азии до 22 лет в Бангкоке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

Соревнования прошли в период с 18 по 26 января.

Героев континентального первенства встречали представители Казахстанской федерации бокса, родные, друзья, журналисты и болельщики. Причем, последние из них подготовили подобающий в таких случаях сюрприз – плакаты, патриотические песни с ярким музыкальным сопровождением, цветы, шашу и очень много поздравлений.

«Наши казахстанские болельщики как всегда очень хорошо встретили. Это сильно подняло настроение боксерам, которые устали в ходе выступлений и длительного перелета. Мы в очередной раз увидели, что народ любит наш вид спорта. Мы на этом не останавливаемся, впереди еще много работы. Вместе с поддержкой народа, государства и нашей федерации, я уверен, что мы еще не раз порадуем своих соотечественников», - сказал главный тренер национальной мужской сборной Мырзагали Айтжанов.

«Хочу выразить огромную благодарность всем нашим болельщикам. Мы знаем, что за нас переживали, поддерживали, молились за нас. И сегодня, по прилету в Казахстан, мы это вновь почувствовали. Что касается самого турнира в Бангкоке, то я выступил там в новом для себя олимпийском весе до 57 кг. Решил проверить себя. Да, было сложнее, но благодаря Всевышнему, я сумел победить всех своих соперников. Мечта остается прежней – это завоевание золотой олимпийской медали», - поделился своими впечатлениями один из самых ярких боксеров сборной Махмуд Сабырхан.

Ранее вернулись наши женщины-боксеры. Напомним, на тайском ринге чемпионами в своих весах стали: Санжар Ташкенбай (49 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг), Махмуд Сабырхан (57кг), Жасмин Кизатова (70 кг) и Гульсая Ержан (81 кг). Кроме того, молодые спортсмены до 22-х лет выиграли 3 серебряные и 12 бронзовых наград. Всего из 25 боксеров 20 вернулись в Казахстан с медалями.

В командном медальном зачете сборная Казахстана заняла второе место, причем с победителями турнира, представителями Узбекистана, у нас равное количество наград – по 20 медалей. Всего на пьедестал почета в Таиланде поднялись боксеры 12 стран континента.

Спортсменов ждет небольшой отдых, после которого начнется подготовка к другим международным турнирам. Как ранее заявил президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев, чемпионов и призеров Азии, по традиции, будет ждать финансовое вознаграждение из его личных средств.



