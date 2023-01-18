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    Казахстанские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге WBO

    18 Января 2023, 10:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала первый в 2023 году выпуск рейтингов спортсменов во всех весовых категориях, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Позиции боксеров из Казахстана:

    Во втором среднем дивизионе Али Ахмедов остался на 12-й строчке. На первое место поднялся американец Деметриус Андраде, сместивший на вторую строчку своего соотечественника Калеба Планта. На третьей позиции - канадец Эрик Базинян. Абсолютным чемпионом мира в этой категории является Сауль «Канело» Альварес из Мексики.

    В среднем весе, где чемпионский титул принадлежит Жанибек Алимханулы, тройку ведущих претендентов по-прежнему составляют мексиканец Хайме Мунгия, Крис Юбэнк-младший из Великобритании и другой казахстанец, чемпион WBO International Мейирим Нурсултанов.

    Во втором полулегком весе Султан Заурбек занимает 11-е место. Первая позиция принадлежит британцу Арчи Шарпу, за ним следуют мексиканец Оскар Вальдес и Лиам Уилсон из Австралии. Титул чемпиона мира WBO в этом весе остается вакантным.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс
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