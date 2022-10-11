Казахстанские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге WBC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал актуальную версию рейтинга боксеров мира во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Позиции казахстанских боксеров:

В супертяжелом весе чемпион WBC International Жан Кособуцкийостался на 10-й строчке.

В первой тяжелой категории Камшыбек Кункабаев поднялся с 33-й на 32-ю позицию. Серик Мусадилов остался 40-м.

Во втором среднем дивизионе Али Ахмедов поднялся с 20-й на 10-ю строку. Айдос Ербосынулы по-прежнему занимает 19-е место.

Представитель среднего веса Мейирим Нурсултанов не изменил положения и все так же располагается на восьмой отметке. Отметим, что в данной категории чемпионом WBA Super, IBF и IBO является казахстанец Геннадий Головкин, а обладателем титула WBO — Жанибек Алимханулы.

Данияр Елеусинов остается 23-м в табеле о рангах полусреднего веса, а чемпион мира WBC Youth Талгат Шайкен опустился на две отметки — 36-й.

В первом полусреднем дивизионе чемпион WBC Silver Сергей Липинец по-прежнему занимает девятое место. Батыр Джукембаев потерял три строчки — 29-й.





Фото:sports.kz







